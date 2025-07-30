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        Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:36
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        Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ö.S'nin kullandığı 61 AIJ 491 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Kavak ilçesi mevkisinde R.Ş. idaresindeki 35 BYS 881 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan E.Y, Z.F, M.F. ve C.F. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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