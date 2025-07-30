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        Alaçam'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki orman parkında doğa temizliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:51
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        Alaçam'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
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        Samsun'un Alaçam ilçesindeki orman parkında doğa temizliği gerçekleştirildi.

        Samsun Valiliğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar, piknik alanları, orman parkları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yangına neden verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı temizlik çalışması yürütüldü.

        Bu kapsamda Alaçam Hüseyin Dede mevkisindeki Orman Parkı’nda vatandaşların, gençlerin ve çocukların katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

        Kaymakam Fatih Kayabaşı, ilçede orman varlığının oldukça fazla olduğunu belirterek, "Özellikle risk seviyesi yüksek bölgelerimizde hassasiyet göstermemiz büyük önem taşıyor. Yangınsız, afetsiz günler diliyorum. Devam eden yangınların da en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni ediyorum." dedi.

        Programa Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, Elazığ Baskil Belediye Başkanı Tuncer Turus, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mevlüt Şen, Alaçam Orman İşletme Müdürü Ali Hakan Çelik ile mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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