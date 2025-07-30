Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 20:02 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

        Boyalıca Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Mahalle sakinleri ve çiftçilerin desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

        Yangında arazideki saman balyaları da yandı.

        Yangın bölgesine gelen ve yetkililerden bilgi alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını takip eden Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, son günlerde Havza’da çok sayıda arazi yangını çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımızın buğdaylarını biçtikten sonra toprakta kalan anızları yakmamalarını istirham ediyoruz. Hemen hemen her gün bir mahallemizde arazi yangını ile karşı karşıyayız. Türkiye'de yangınlarının çıkış sebeplerinin yüzde 88'i insan kaynaklı." dedi.

        Hasat yapan çiftçilere uyarıda bulunan Ayvat, şunları kaydetti:

        "Arazide hasat yapan çiftçilerimiz çalışırken yanlarına su tankeri getirsinler. Çünkü her yangın ufak bir kıvılcım ile başlıyor. Bir su tankeri ile potansiyel büyüme ihtimali olan yangın, küçük bir müdahale ile söndürülebilir. Çiftçilerden istirhamımız, muhakkak biçerdöverlerinin, balya makinelerinin yanlarında su tankeri bulundurmaları. Yangınların son bulmasını temenni ediyorum. Orman işletme, itfaiye, kolluk, belediye ekiplerimiz olsun, her yangına koşuyoruz. Vatandaşlarımız bilinçli olurlarsa, zamanımızı işimize ve diğer alanlarımıza sarf etmiş oluruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı!
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor

        Benzer Haberler

        Bafra'da orman yangını riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Bafra'da orman yangını riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır ya...
        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır ya...
        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...
        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...
        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı
        Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı
        Havza'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Havza'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı