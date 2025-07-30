Samsun'da anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü

Samsun'un Havza ilçesinde çıkan anız yangında yaklaşık 50 dekar tarım arazisinde zarar oluştu.

Boyalıca Mahallesi kırsalında biçilmiş olan tarım arazisindeki anızlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği, Havza Orman İşletme Şefliği ile Havza Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri ve çiftçilerin desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.

Yangında arazideki saman balyaları da yandı.

Yangın bölgesine gelen ve yetkililerden bilgi alarak söndürme ve soğutma çalışmalarını takip eden Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine, son günlerde Havza’da çok sayıda arazi yangını çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımızın buğdaylarını biçtikten sonra toprakta kalan anızları yakmamalarını istirham ediyoruz. Hemen hemen her gün bir mahallemizde arazi yangını ile karşı karşıyayız. Türkiye'de yangınlarının çıkış sebeplerinin yüzde 88'i insan kaynaklı." dedi.