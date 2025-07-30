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        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:19
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        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

        Amcasının oğlu Bahittin Ç'yi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli polis C.Ç'nin (69) Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

        Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen C.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde dün C.Ç'nin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ettiği akrabası Bahittin Ç. olay yerinde yaşamını yitirmiş, kaçan C.Ç. kısa süre sonra yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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