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        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 18:40 Güncelleme: 30.07.2025 - 18:43
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        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Orman Benim” kampanyası kapsamında çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Samsun Valiliğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar, piknik alanları, orman parkları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yangına neden verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı temizlik çalışması yürütüldü.

        Bu kapsamda Vezirköprü'nün Çaputlu mevkisindeki ormanlık alanda da çevre temizliği yapıldı. Etkinlik ile hem doğaya sahip çıkılması hem de orman yangınlarının önlenmesi adına farkındalık oluşturulması hedeflendi.

        Programa Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Burak Alevli, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Akça, Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğan İlişli ile vatandaşlar katıldı.

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