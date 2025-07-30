Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Bafra ilçesinde belirlenen adreslerde yapılan aramada birer ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 68 tabanca fişeği ile 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

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