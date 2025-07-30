Samsun'da 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'ndaki "sis denizi" dronla görüntülendi

Bazı dönemlerde çevresinin sisle kaplanması nedeniyle dağın sadece zirvesi görülebiliyor.

Araçla belirli bir yere kadar gidildikten sonra yürüyüşle Dürtmen Dağı'nın zirvesine çıkılabiliyor.

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