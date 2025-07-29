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        Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü

        Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:21
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        Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü
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        Samsun'un Ladik ilçesinde ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alanda zarar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Budakdere Mahallesi'nde buğday hasadı yapılan tarlada biçerdöverin elektrik teline temasının ardından oluşan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, AA muhabirine, yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Yarısı ekili yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. Biçerdöver son anda kurtarıldı. İtfaiyemiz ve güvenlik kuvvetlerimiz yangını söndürdüler, soğutma işlemi devam ediyor." dedi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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