Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü

Ladik Kaymakamı Muhammet Özbalta, AA muhabirine, yangının kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, "Yarısı ekili yaklaşık 40 dönüm arazi zarar gördü. Biçerdöver son anda kurtarıldı. İtfaiyemiz ve güvenlik kuvvetlerimiz yangını söndürdüler, soğutma işlemi devam ediyor." dedi.​​​​​​​

Alınan bilgiye göre, Budakdere Mahallesi'nde buğday hasadı yapılan tarlada biçerdöverin elektrik teline temasının ardından oluşan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

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