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        Salıpazarı'nda orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli faaliyet

        Salıpazarı ilçesinde orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli faaliyet gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:19
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        Salıpazarı'nda orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli faaliyet
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        Salıpazarı ilçesinde orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli faaliyet gerçekleştirildi.

        Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde orman yangınları ve boğulma olaylarını önlemek amacıyla önleyici çalışma yürüttü.

        Ekipler, ormanlık alanlar ile ırmak çevresinde dronla devriye faaliyeti icra etti.

        Faaliyette vatandaşlar hem yangın riski hem de su güvenliği konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturuldu.

        Jandarma yetkilileri, yaz aylarında artış gösteren bu tür olayların önlenmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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