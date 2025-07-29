Samsun'da sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 159 litre etil alkol, 77 boş içki şişesi, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde ile 100 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.C. (32) işlemleri için emniyete götürüldü.
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