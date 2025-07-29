Samsun'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede söndürüldü.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, kısa sürede söndürüldü.
İlçeye bağlı Esatçiftliği Mahallesi Irmakiçi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da yardımıyla yangın, büyümeden söndürüldü.
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