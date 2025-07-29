GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. (69) ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ç, tabancayla B.Ç'ye ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği B.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan C.Ç, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aynı mahalledeki fındık bahçesinde bulunan kulübede cinayette kullandığı silahla yakalandı.
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