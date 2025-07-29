GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan emekli polis C.Ç. (69) ile akrabası B.Ç. arasında Sarıhasan Mahallesi'nde tartışma çıktı.

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