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        Emekli polis, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü

        SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde emekli polis C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 16:43 Güncelleme: 29.07.2025 - 16:43
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        Emekli polis, kuzenini tabancayla vurarak öldürdü
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        SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde emekli polis C.Ç. (69), arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Bahittin Çakır'ı (76) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis C.Ç., kendisine ait arazide amcasının oğlu Bahittin Çakır'ı boğaz ve göğüs kısmından tabancayla vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bahittin Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli kaçarken, cinayetin arazi meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

        Diğer yandan şüpheli C.Ç.'nin 'Güveni kötüye kullanma, 'Kasten yaralama' ve 'Hakkı olmayan yere tecavüz' gibi suçlardan 6, Bahittin Çakır'ın 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 2 kaydı bulunduğu bildirildi.

        Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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