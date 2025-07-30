Samsun Emniyet Müdürlüğü orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendirdi

Vatandaşlar, orman yangınına neden olmamak için açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarının temiz bırakılması, cam ve yanıcı atıkların doğaya atılmaması konularında uyarıldı.

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