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        Samsun Emniyet Müdürlüğü orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendirdi

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:27 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:27
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendirdi
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü koordinesinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il genelinde bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu taksi durakları, kahvehaneler, çay ocakları, iş yerleri, park ve piknik alanlarında bilgilendirme gerçekleştirdi.

        Vatandaşlar, orman yangınına neden olmamak için açık alanlarda ateş ve anız yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi, piknik alanlarının temiz bırakılması, cam ve yanıcı atıkların doğaya atılmaması konularında uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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