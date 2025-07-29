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        Samsun'da ırmağa düşen inek ekiplerce kurtarıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa düşen inek, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 21:03 Güncelleme: 29.07.2025 - 21:03
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        Samsun'da ırmağa düşen inek ekiplerce kurtarıldı
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        Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa düşen inek, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Sivaslılar Sokak'ta ırmak kenarında otlayan inek suya düştü.

        Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Terme Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda inek sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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