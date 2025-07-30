Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ladik'ten Taşova yönüne giden Ş.Ç. (47) idaresindeki WEL SM12 Almanya plakalı otomobil, Aşağıgölyazı Mahallesi yol ayrımında ana yola çıkan A.Ç'nin (74) kullandığı 06 S 6360 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtan fırlayan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kazada hafif ticari aracın motorunun da yola düştüğü görüldü.
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