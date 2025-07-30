Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada araçtan fırlayan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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