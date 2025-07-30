Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Ladik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Ladik'ten Taşova yönüne giden Ş.Ç. (47) idaresindeki WEL SM12 Almanya plakalı otomobil, Aşağıgölyazı Mahallesi yol ayrımında ana yola çıkan A.Ç'nin (74) kullandığı 06 S 6360 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçtan fırlayan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ise sağlık ekipleri tarafından Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kazada hafif ticari aracın motorunun da yola düştüğü görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        Beşiktaş zoru başarmak için sahada!
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        İstanbul'a yağmur yağacak mı? İşte son tahminler
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Eski tip ehliyetlerde yarın son gün
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Eski başbakanla yeni aşk iddiası
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Trump: Rusya'ya 10 gün veriyorum
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Dünyaca ünlü model tatil için Antalya'da
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Yeşil vatan savaşçısı Habertürk'e konuştu
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı!
        Kamu işçisine yeni zam teklifi
        Kamu işçisine yeni zam teklifi

        Benzer Haberler

        Samsun Emniyet Müdürlüğü orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendir...
        Samsun Emniyet Müdürlüğü orman yangınları hakkında vatandaşları bilgilendir...
        Samsun'da ırmağa düşen inek ekiplerce kurtarıldı
        Samsun'da ırmağa düşen inek ekiplerce kurtarıldı
        Samsun'da anız yangınlarında 178 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Samsun'da anız yangınlarında 178 dekar tarım arazisi zarar gördü
        "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında hükümlüler okulu boyadı
        "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında hükümlüler okulu boyadı
        Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü
        Samsun'da ekili arazide çıkan yangında 40 dönüm alan zarar gördü
        Salıpazarı'nda orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli f...
        Salıpazarı'nda orman yangınları ve boğulma olaylarına karşı dron destekli f...