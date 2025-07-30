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        Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'den Havza Gençlik Merkezi'ne ziyaret

        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ile Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Gençlik Merkezi'nde kursiyerleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:10
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        Kaymakam Ayvat ve Belediye Başkanı İkiz'den Havza Gençlik Merkezi'ne ziyaret
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        Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ile Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Gençlik Merkezi'nde kursiyerleri ziyaret etti.

        Ayvat ve İkiz, ziyarette, Havza Gençlik Merkezi'nde devam eden Kur'an kursu ve piyona kurslarına katılanlarla sohbet ederek, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer ve öğretmenlerden bilgi aldı.

        Ayvat ve İkiz, öğrencilere simit ile meyve suyu ikram etti.

        Ayvat, devletin tüm imkanlarıyla gençlerin ve öğrenmek isteyenin yanında olduğunu vurgulayarak, "Gençlerimizin eğitimi için elimizden geleni yapmaktayız. Özellikle İlçe Müftülüğümüz ile açılan Kur'an kurslarımız çocuklarımızın dinimizi doğru öğrenmeleri için çok önemli. Tüm çocuklarımıza başarılar dilerim." dedi.

        İkiz ise Kur'an kurslarının çocukların yazı değerlendirmeleri için güzel bir imkan olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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