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        Haberler Gündem Terörsüz Türkiye'de 'Bir Anadolu Şenliği' başlıyor

        Terörsüz Türkiye'de 'Bir Anadolu Şenliği' başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında 5 ili kapsayan yeni bir program hazırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 15:10 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:17
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        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yeni bir program hazırladı.

        'Bir Anadolu Şenliği' adı altında düzenlenecek olan program dizisinin hangi illerde gerçekleştirileceği yarın İstanbul AKM'de açıklanacak.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2025 yılı ilk 6 aylık turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerini sunacağı basın toplantısında, 'Bir Anadolu Şenliği'nin hangi illerde gerçekleştirileceğini ve programın ayrıntılarını da açıklayacak.

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        #Terörsüz Türkiye
        #Mehmet Nuri Ersoy
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