Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

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