Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
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