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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 14:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 3 bin 702 sentetik ecza hapı, 150 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu, 21 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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