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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam son yolculuğuna uğurlandı

        Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:14
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        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam son yolculuğuna uğurlandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam'ın cenazesi, toprağa verildi.

        Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Cam'ın cenazesi, Pınarçay Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra Pınarçay Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cam'ın cenazesi, Pınarçay Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye Cam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

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