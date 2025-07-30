Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Cam'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Garnizon Komutanı Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.