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        Salıpazarı'nda yangın riskine karşı piknik alanında temizlik seferberliği

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Ormanlar çöp kutusu değil, hayat kaynağımızdır" sloganıyla orman yangınlarını önlemeye yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:06
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        Salıpazarı'nda yangın riskine karşı piknik alanında temizlik seferberliği
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "Ormanlar çöp kutusu değil, hayat kaynağımızdır" sloganıyla orman yangınlarını önlemeye yönelik temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar çerçevesinde hayata geçirilen çalışmada, yangın riski taşıyan piknik alanları, orman içi yollar ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerin temizlenmesi hedeflendi.

        Bu kapsamda Salıpazarı ilçesinde Yavaşbey Mahallesi'nde bulunan Göne Piknik Alanı'nda temizlik çalışması yapıldı.

        Kamu kurumlarının iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte cam ve plastik şişeler, kuru otlar, dal parçaları ve diğer yanıcı atıklar toplandı.

        Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt da çalışmaya katılarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

        Beyazıt, "Sıcaklıkların en yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde ormanlarımız çok daha hassas ve tehlikelere açık durumda. Lütfen piknik ve dinlenme alanlarında daha duyarlı olalım. Küçük bir ihmal, büyük felaketlere yol açabilir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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