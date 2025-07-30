Havza'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Samsun Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda doğa temizliği gerçekleştirildi.

Ormanlık ve piknik alanları, orman parkları ve yerleşim yerlerine yakın riskli bölgelerde yangına sebebiyet verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla Kılavuz Ormanı'nda temizlik yapıldı.

Kaymakam Mustafa Ayvat, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, "Yangınlar için şartlar çok uygun. Bu yüzden dikkatli olmamız lazım. Yeşil vatan bizlere gelecek nesiller için emanet. Bu bilinç ile ormanlarımızı korumalıyız. Halkımızdan beklentimiz, ormanlarımızı korumak için alınan kararlara uymaları, uymayanları uyarmalarıdır. Lütfen ciğerlerimiz yanıp kül olmasın." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz ise yangınlar ile sadece doğanın değil, geleceğin de yok olduğunu vurgulayarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.