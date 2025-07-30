Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı
Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı.
Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı başladı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.
Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.
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