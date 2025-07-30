Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı

Toplam 351 sporcunun katıldığı turnuvada, 168 kadın ve 183 erkek sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.

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