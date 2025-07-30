Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 19:13 Güncelleme: 30.07.2025 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde 6. kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi Sungur Bey Sokak'ta apartmanın 6. katındaki dairede ailesiyle yaşayan 5 yaşındaki erkek A.T, pencereden düşerek önce ağaca çarptı, ardından toprak zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        "Komisyondaki isimleri yarın açıklayacağız"
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Fenerbahçe, Skriniar'a kavuşuyor!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...
        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...
        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Samsun'da tartıştığı akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
        Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı
        Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da başladı
        Havza'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Havza'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam son yolculuğuna uğurlandı
        Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi Ömer Cam son yolculuğuna uğurlandı
        Salıpazarı'nda yangın riskine karşı piknik alanında temizlik seferberliği
        Salıpazarı'nda yangın riskine karşı piknik alanında temizlik seferberliği