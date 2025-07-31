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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

        SAMSUN'a İstanbul'dan farklı güzergahlar kullanılarak getirildiği tespit edilen 122 bin sentetik hap ve 700 gram kokain, polisin 15 günlük takibiyle ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 31.07.2025 - 12:52
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı
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        SAMSUN’a İstanbul’dan farklı güzergahlar kullanılarak getirildiği tespit edilen 122 bin sentetik hap ve 700 gram kokain, polisin 15 günlük takibiyle ele geçirildi. Operasyonda şüpheli H.K.D. (34) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki iş yerine operasyon düzenledi. H.K.D.’ye yönelik 15 gün süren fiziki takip sonrası, bugün, saat 01.30 sıralarında düzenlenen operasyonda; 122 bin sentetik hap ve 700 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucunun İstanbul’dan farklı köy yolları ve güzergahlar kullanılarak getirildiği tespit edildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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