Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da aranan bir hükümlü yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da aranan bir hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.K. (19) yakalandı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Süreç komisyonunda gözler yarında
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!

        Benzer Haberler

        Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da otomobil ile kamyon çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Alaçam'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Alaçam'da yangın riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Samsun'da anız yangınında yaklaşık 50 dekar tarım arazisi zarar gördü
        Bafra'da orman yangını riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Bafra'da orman yangını riskine karşı doğa temizliği yapıldı
        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır ya...
        Samsun'da 6. kattaki dairenin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır ya...
        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...
        Vezirköprü'de ormanlık alanlarda yangın riskine karşı doğa temizliği yapıld...