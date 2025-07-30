Samsun'da aranan bir hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan M.K. (19) yakalandı.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

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