Türk Kızılay Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, herkesi kan vermeye davet etti.

Yapılan çalışma sonucunda 25 ünite kan, 2 kişiden de kök hücre bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından kan ve kan bileşenleri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.

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