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        Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı

        Türk Kızılay tarafından kan ve kan bileşenleri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:11 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:14
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        Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı
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        Türk Kızılay tarafından kan ve kan bileşenleri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı çalışması yapıldı.

        Mehmetçik Meydanı'nda iki gün boyunca saat 10.00-19.00 arasında konuşlandırılan kan bağış otobüsünde gönüllü kan bağışçılarından kan alındı.

        Yapılan çalışma sonucunda 25 ünite kan, 2 kişiden de kök hücre bağışı alındı.

        Türk Kızılay Havza İlçe Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunanlara teşekkür ederek, herkesi kan vermeye davet etti.

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