Bafra Ovası'nda 50 bin kavun rekoltesi bekleniyor

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda süheyla kavununun yanı sıra dört yıldır Ankara kavunu da yetiştirildiğini söyledi.

Son iki yılda Ankara kavunu üretiminin arttığını belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 9 bin dekar ekili alanımız var. Fener, Koruluk, Karıncak, Karpuzlu, Türbe ve Ağıllar mahallelerinde kavun yetişiyor, çünkü bu bölgede toprak daha yumuşak." dedi.

Süheyla kavununun tanesinin tarlada 10 ila 15 lira arasında satıldığına işaret eden Tosuner, "Önümüzdeki günlerde hareketlilik bekliyoruz. Fiyatların ilk günlerde düşük olması, havaların sıcaklığı ve Türkiye genelinde ürünün aynı anda çıkmasından dolayı. Tüketiciler pazara gittiklerinde kavun ve karpuzunun yanı sıra tüm sebze ve meyvede Bafra ürünlerini tercih etsin. Kavunda mükemmel bir lezzet, mükemmel aroma ve kalite var." diye konuştu.

Tosuner, kavunda bu yıl 50 bin ton civarında rekolte beklentileri bulunduğuna dikkati çekerek, Bafra'dan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Rize gibi iller ile Gürcistan'a ürün gönderildiğini kaydetti.