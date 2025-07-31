Alaçam Emniyeti orman yangınlarına karşı farkındalık için bilgilendirme yaptı
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu binaları ve okullarda yetkililerle görüşerek, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.
Mahalle muhtarlarıyla görüşerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla iş birliğinin önemini anlatan ekipler, mesire ve piknik alanlarında denetim yaptı.
Vatandaşlara broşür dağıtarak yangınlara karşı alınması gereken önlemleri aktaran polis, şüpheli kişi ya da olaylarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları uyarısında bulundu.
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