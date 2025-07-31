Alaçam Emniyeti orman yangınlarına karşı farkındalık için bilgilendirme yaptı

Vatandaşlara broşür dağıtarak yangınlara karşı alınması gereken önlemleri aktaran polis, şüpheli kişi ya da olaylarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları uyarısında bulundu.

Mahalle muhtarlarıyla görüşerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla iş birliğinin önemini anlatan ekipler, mesire ve piknik alanlarında denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.