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        Alaçam Emniyeti orman yangınlarına karşı farkındalık için bilgilendirme yaptı

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 16:51 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:51
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        Alaçam Emniyeti orman yangınlarına karşı farkındalık için bilgilendirme yaptı
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        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu binaları ve okullarda yetkililerle görüşerek, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Mahalle muhtarlarıyla görüşerek toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla iş birliğinin önemini anlatan ekipler, mesire ve piknik alanlarında denetim yaptı.

        Vatandaşlara broşür dağıtarak yangınlara karşı alınması gereken önlemleri aktaran polis, şüpheli kişi ya da olaylarla karşılaşmaları durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları uyarısında bulundu.

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