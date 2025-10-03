Habertürk
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 22:18 Güncelleme: 03.10.2025 - 22:18
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan narko alan uygulamasında uygulama noktasına yaklaşan araçtan poşet atıldığı belirlendi.

        Ekiplerce bulunan poşette 840 sentetik ecza hapı ile 21,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle araçtaki 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 240 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu ve 3 sentetik ecza hapı bulundu.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

