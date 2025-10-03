Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle araçtaki 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 240 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 10,6 gram kenevir tohumu ve 3 sentetik ecza hapı bulundu.

