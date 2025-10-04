Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Millet Camisi inşaatında çalışmalar sürüyor

        Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden Millet Camisi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:37 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Millet Camisi inşaatında çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden Millet Camisi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

        Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç'ın girişimleri sonucunda başlanan Millet Camisi, Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 10 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanında yapılıyor.

        Caminin yapımı, Bafra Millet Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin öncülüğü hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor.

        Şantiye alanında incelemelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Millet Camisi'nin Bafra'ya değer katacak vizyon bir eser olduğunu söyledi.

        Vatandaşların uzun yıllardır arzuladığı, bölgenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak Millet Camisi'ndeki çalışmaların derneğin gayretleri ve hayırseverlerin desteğiyle devam ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

        "Temeli kazılan caminin yükselmesi için hummalı bir inşaat süreci sürdürülüyor. Millet Bahçesi içinde yer alan camimiz, sadece ibadet için değil aynı zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanacağı, huzur ve manevi iklimin hissedileceği bir merkez olacak. Bizler de Bafra Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyor, bu önemli eserin en kısa sürede tamamlanması için derneğimizin yanında duruyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu
        Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu
        Samsun'da 620 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 620 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da bir otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bir otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        İlçenin temizliği yol süpürme aracının kadın operatörüne emanet
        İlçenin temizliği yol süpürme aracının kadın operatörüne emanet
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluş...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluş...