Bafra Millet Camisi inşaatında çalışmalar sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımı devam eden Millet Camisi inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Bafra Belediyesi Başkanı Hamit Kılıç'ın girişimleri sonucunda başlanan Millet Camisi, Kızılırmak sedde kıyısı boyunca 10 dönümlük alanda yaklaşık 2 bin 500 metrekare inşaat alanında yapılıyor.

Caminin yapımı, Bafra Millet Camii Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin öncülüğü hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Millet Camisi'nin Bafra'ya değer katacak vizyon bir eser olduğunu söyledi.

Vatandaşların uzun yıllardır arzuladığı, bölgenin en büyük camisi olma özelliğini taşıyacak Millet Camisi'ndeki çalışmaların derneğin gayretleri ve hayırseverlerin desteğiyle devam ettiğini anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Temeli kazılan caminin yükselmesi için hummalı bir inşaat süreci sürdürülüyor. Millet Bahçesi içinde yer alan camimiz, sadece ibadet için değil aynı zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanacağı, huzur ve manevi iklimin hissedileceği bir merkez olacak. Bizler de Bafra Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyor, bu önemli eserin en kısa sürede tamamlanması için derneğimizin yanında duruyoruz."