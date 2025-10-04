Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Ekim 2019'da yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Ekim 2019'da yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu.

        Şehidin ailesi tarafından Sondaj Mahallesi'ndeki evlerinde düzenlenen mevlitte, Yavan ve tüm şehitler için dua edildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

        Mevlide Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?

        Benzer Haberler

        Samsun'da 620 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da 620 litre etil alkol ele geçirildi
        Samsun'da bir otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da bir otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        İlçenin temizliği yol süpürme aracının kadın operatörüne emanet
        İlçenin temizliği yol süpürme aracının kadın operatörüne emanet
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluş...
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Samsun'da basın mensuplarıyla buluş...
        Samsun'da seyir halindeki otomobil alev aldı
        Samsun'da seyir halindeki otomobil alev aldı