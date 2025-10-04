Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da anaokulu öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesindeki Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu öğrencileri, Bafra İtfaiye Grup Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 14:47 Güncelleme: 04.10.2025 - 14:47
        Samsun'da anaokulu öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi
        Samsun'un Bafra ilçesindeki Hacı Atiye ve Gülizar Kahve Anaokulu öğrencileri, Bafra İtfaiye Grup Amirliğine ziyaret gerçekleştirdi.

        Anaokulu öğrencilere yangın güvenliği bilinci kazandırmak amacıyla eğitim ve tanıtım etkinliği düzenlendi.

        İtfaiye ekipleri tarafından karşılanan anaokulu öğrencileri, yangın öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

        Ekipler, yangın güvenliği konusunda detaylı bilgiler verirken, özellikle çocukların evlerinde tehlikeli hareketlerden ve ateş çıkarabilecek alet veya maddelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

        Eğitim programı kapsamında öğrencilere itfaiye araçları, kullanılan malzemeler ve ekipmanlar da tanıtıldı.

        Eğitimin tamamlanmasının ardından çocuklara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan "İtfaiyeci Sertifikası" verildi.

