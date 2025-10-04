Samsun'da anaokulu öğrencilere yangın güvenliği eğitimi verildi

Eğitim programı kapsamında öğrencilere itfaiye araçları, kullanılan malzemeler ve ekipmanlar da tanıtıldı.

Ekipler, yangın güvenliği konusunda detaylı bilgiler verirken, özellikle çocukların evlerinde tehlikeli hareketlerden ve ateş çıkarabilecek alet veya maddelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.

İtfaiye ekipleri tarafından karşılanan anaokulu öğrencileri, yangın öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğrendi.

