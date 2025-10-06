Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneleyecek

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını, yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:40
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını, yarın sanatseverlerle buluşturacak.

        Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun'da yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak.

        Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

        Tek perdelik eserin koreografisi Arzu Kaya, dekoru Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

        "Doktor Mucize" operası, yarın saat 20.00'de, Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

