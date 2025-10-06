Samsun'da ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu

İncelemede, ocakta unutulan yemeğin yandığı tespit edildi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek olası bir yangını önledi.

Çay Mahallesi Çelepler Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın üst katından yoğun duman çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

