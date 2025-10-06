Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da yağış öncesi ırmak ve dere yatakları temizleniyor

        Samsun'un Havza ilçesinde yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 16:41
        Samsun'da yağış öncesi ırmak ve dere yatakları temizleniyor
        Samsun'un Havza ilçesinde yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Hacı Osman Deresi'nde 1250 metre uzunluğundaki akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur sularıyla oluşan toprak birikintileri temizleniyor.

        Yetkililer, bölgede dere ve ırmak yataklarında temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

