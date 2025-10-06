Samsun'da yağış öncesi ırmak ve dere yatakları temizleniyor
Samsun'un Havza ilçesinde yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde yağış dönemi öncesi ırmak ve dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Hacı Osman Deresi'nde 1250 metre uzunluğundaki akarsu yatağında bitki örtüsü ve yağmur sularıyla oluşan toprak birikintileri temizleniyor.
Yetkililer, bölgede dere ve ırmak yataklarında temizlik çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.