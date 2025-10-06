Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" programı düzenlendi

        Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek için AK Parti Kadın Kollarınca "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve çevre illerde "Gazze İçin Sessiz Çığlık" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun, Çankırı, Tokat, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekmek için AK Parti Kadın Kollarınca "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı.

        Türkiye'nin tüm illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen buluşmada Samsunlu kadınlar, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyarak Öğretmenevi önünde toplandı. Katılımcılar, el ele tutuşarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunluların Filistin meselesine büyük duyarlılık gösterdiğini söyledi. Köse, Gazze meselesine yönelik desteğin barış ve huzur sağlanana kadar süreceğini vurguladı.

        AK Parti Samsun Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu da barışın kadınların sayesinde olacağını vurguladı.

        Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        - Çankırı

        Çankırı'da Kucaklama Taşı mevkisinden başlayan programda, katılımcılar el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

        Burada konuşan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Melike Çilhan, kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için meydanlara çıktıklarını söyledi.

        Çilhan, kurdukları zincirin Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların, insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciri olduğunu belirtti.

        Konuşmanın ardından program sona erdi.

        - Tokat

        Tokat'ta Hıdırlık Meydanı'ndaki programda, katılımcılar el ele tutuşarak zincir oluşturdular.

        Burada konuşan AK Parti Tokat Kadın Kolları Başkanı Nurgül San,"Bugün burada sessizliğin en gür haykırışa dönüştüğü anı yaşıyoruz. Bizler yüreğinde Gazze'nin acısını hisseden insanlık onurunu savunan kadınlar olarak mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmak için toplandık." dedi.

        Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve çok sayıda kadın katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Kışla Parkı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgiloğlu ise kadınlara çiçek hediye etti.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüme Köylü yaptığı konuşmada, kadınlar olarak zulme sessiz kalmadıklarını söyledi.

        Köylü, Filistin için 81 ilde tek yürek olduklarını kaydetti.

        Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ile vatandaşlar katıldı.

        - Çorum

        Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

        AK Parti Çorum Kadın Kolları İl Başkanı Semra Akyüz Özdağ, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırmasını dünyanın seyrettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla adaletsizliğe karşı sessiz kalmadığını söyledi.

        Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladığını belirten Özdağ, gönüllülerin "Biz elimizden geleni yaptık. Umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir." şeklinde temennileri paylaştıklarını kaydetti.

        Filistin'de yaşananların "insanlık meselesi" olduğuna işaret eden Özdağ, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olabilmek için el ele verdik. 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." ifadelerini kullandı.

        - Amasya

        Kunç Köprü’den başlayan ve Yavuz Selim Meydanı’nda sonra eren yürüyüşün ardından AK Parti Amasya İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, yaptığı açıklamada, barışçıl bir şekilde yola çıkan ve uluslararası sularda haydut İsrail’in hukuksuz müdahalesine uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu dünyanın öylece seyrettiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadığını belirten Gürlevik, "Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarının değil, 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde aynı temenni vardı, 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze’ye bir umut ışığı olabilmişizdir.'" ifadelerini kullandı.

        - Sinop

        Sinop'ta da kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde meydanda el ele tutuşarak zincir oluşturdu

        AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanı Remziye Efe Özvin yaptığı açıklamada, "Bugün kadınlar olarak Gazze’nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
        Vezirköprü Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu; 2 gözaltı
        Samsun'da masaj salonuna fuhuş operasyonu; 2 gözaltı
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
        Salıpazarı'nda kahverengi kokarca ile mücadele devam ediyor
        Terme'de kahverengi kokarca böceğine karşı üreticilere uyarı
        Terme'de kahverengi kokarca böceğine karşı üreticilere uyarı
        Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından
        Samsunspor - Fenerbahçe maçının ardından