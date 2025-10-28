Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        YEDAM sayesinde bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da madde bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle kurtulan 30 yaşındaki R.T, hayatında temiz bir sayfa açıp yeni bir işe başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:26
        Uzun yıllar madde kullanımının ardından sağlığı kötüye giden R.T, annesinin yönlendirmesiyle 2023 yılında YEDAM ile tanıştı.

        Aldığı tedavi ve danışmanlık desteği sayesinde bağımlılığını geride bırakan R.T, bir iş yerinde de çalışmaya başladı.

        YEDAM sayesinde hayatında temiz bir sayfa açan R.T'nin hedefinde şimdi, yuva kurmak ve yaşadığı kötü günleri geride bırakmak var.

        - "Hayatım tamamen mahvolmaya başladı"

        R.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında uyuşturucu ile tanıştığını ve arkadaşlarının etkisiyle bağımlı hale geldiğini anlattı.

        Hayatında her şeyin kötüye gittiği bir dönem, annesi sayesinde YEDAM'la tanıştığını belirten R.T, YEDAM'a ilk başvurduğunda umutsuz olduğunu ve iyileşeceğine dair inancının olmadığını dile getirdi.

        R.T, "Artık, bir şeyleri yanlış yapıyorsun, bir şeyler senin elinden gidiyor diyordum kendime. Hayatım tamamen mahvolmaya başladı. Annemle, babamla hiç görüşmüyorum, evime gitmiyorum. Ben aile bağları güçlü olan bir insanım. Beni akrabalarım, çevremdeki insanlar çok sever. Onlarla bütün bağımı kopardım. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyorum. Sadece madde kullanıyorum. Madde kullanmak için de her şeyi yapabilecek bir insan haline geldim." dedi.

        Madde bağımlılığıyla mücadele ederken ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini ve zorlu bir dönem geçirdiğini vurgulayan R.T, sözlerine şöyle devam etti:

        "Sentetik uyuşturucu kullanmaya da başladım, ona da bayağı bağımlı oldum. Bir gün uykusuzdum, annem, 'Çok kötü görünüyorsun. Bir yer var, bir yere gidelim mi seninle?' dedi. Artık bir yere yatman gerekiyor ve oradan asla çıkmaman gerekiyor çünkü kötü şeyler yapıyorsun artık diye düşünüyordum. Anneme, gidelim, kabul ediyorum dedim. Buraya geldik annemle. Ben nasıl geldiğimi açıkçası hatırlamıyorum buraya, hangi düşünceyle geldiğimi. Belki de şu düşünceyle geldim, sadece annem mutlu olsun."

        - "Güzel resim yapabildiğimi burada fark ettim"

        YEDAM'daki psikologların yönlendirmeleriyle ve önerileriyle hayatının değiştiğini ve iyiye gittiğini söyleyen R.T, şunları kaydetti:

        "Burada beni etkileyen taraf bana psikologların önerdiği şeyleri yapmaya başladığımda hayatımın gerçekten değiştiğini görmek oldu. İlk başta atölyeler falan değil ama gerçekten hocalarımla birebir sohbet ettiğimde hani bunu bunu yaparsanız böyle bir şey var dedi, deneyim var dedi. Bunları uygularsanız hayatınızda daha rahat ettiğinizi göreceksiniz dedi. Mesela işte arkadaş ortamlarından uzak durmak, maddeyi göreceğiniz yerlerden uzak durmak, gerekirse yolunuzu değiştirmek, temiz yerlerde zaman geçirmek, sosyal ortamlara katılmak gibi birçok şey. Bunları böyle sırayla uygulamaya başladığımda gerçekten bir şeylerin güzel gitmeye başladığını anladım. Öyle kriz yaşamadığımı, maddenin böyle çok beni esaret altına almadığını gördüm ve bunları uygulamaya devam ettim. Mesela hiç hayatımda resim yapmadım ama güzel resim yapabildiğimi burada fark ettim yani. Resim de yapıyorum. Burada spor atölyesi açıldı. Spora katılmam beni bayağı motive etti. Sabahları spora geliyordum. Burası benim ikinci evimmiş gibi hissettirmeye başladı. Buraya gelmek beni hoşnut ediyor. Yaptığım şeyleri anlatıyorum. Değişimimi anlatıyorum."

        R.T, YEDAM'ın bulunduğu binanın önünden daha önce birçok kez geçmesine rağmen binayı fark etmediğini, şimdi ise "İyi ki gelmişim" dediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

