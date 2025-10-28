YEDAM sayesinde bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da madde bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle kurtulan 30 yaşındaki R.T, hayatında temiz bir sayfa açıp yeni bir işe başladı.

Uzun yıllar madde kullanımının ardından sağlığı kötüye giden R.T, annesinin yönlendirmesiyle 2023 yılında YEDAM ile tanıştı.

Aldığı tedavi ve danışmanlık desteği sayesinde bağımlılığını geride bırakan R.T, bir iş yerinde de çalışmaya başladı.

YEDAM sayesinde hayatında temiz bir sayfa açan R.T'nin hedefinde şimdi, yuva kurmak ve yaşadığı kötü günleri geride bırakmak var.

- "Hayatım tamamen mahvolmaya başladı"

R.T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yaşında uyuşturucu ile tanıştığını ve arkadaşlarının etkisiyle bağımlı hale geldiğini anlattı.

Hayatında her şeyin kötüye gittiği bir dönem, annesi sayesinde YEDAM'la tanıştığını belirten R.T, YEDAM'a ilk başvurduğunda umutsuz olduğunu ve iyileşeceğine dair inancının olmadığını dile getirdi.

R.T, "Artık, bir şeyleri yanlış yapıyorsun, bir şeyler senin elinden gidiyor diyordum kendime. Hayatım tamamen mahvolmaya başladı. Annemle, babamla hiç görüşmüyorum, evime gitmiyorum. Ben aile bağları güçlü olan bir insanım. Beni akrabalarım, çevremdeki insanlar çok sever. Onlarla bütün bağımı kopardım. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyorum. Sadece madde kullanıyorum. Madde kullanmak için de her şeyi yapabilecek bir insan haline geldim." dedi.

Madde bağımlılığıyla mücadele ederken ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini ve zorlu bir dönem geçirdiğini vurgulayan R.T, sözlerine şöyle devam etti:

"Sentetik uyuşturucu kullanmaya da başladım, ona da bayağı bağımlı oldum. Bir gün uykusuzdum, annem, 'Çok kötü görünüyorsun. Bir yer var, bir yere gidelim mi seninle?' dedi. Artık bir yere yatman gerekiyor ve oradan asla çıkmaman gerekiyor çünkü kötü şeyler yapıyorsun artık diye düşünüyordum. Anneme, gidelim, kabul ediyorum dedim. Buraya geldik annemle. Ben nasıl geldiğimi açıkçası hatırlamıyorum buraya, hangi düşünceyle geldiğimi. Belki de şu düşünceyle geldim, sadece annem mutlu olsun."