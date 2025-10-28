Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nazım T. (63) yönetimindeki 57 ABL 185 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Gökçeboğaz Mahallesi'ndeki kavşakta Şenol B'nin (55) kullandığı 59 UT 194 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 57 ABL 185 plakalı otomobilde bulunan ve yaralanan Hacer Kaban T. (60) ve Aslı U.(35), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
