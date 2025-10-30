Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da Yeşilay öğrenci velilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

        Yeşilay Samsun Şubesince öğrenci velilerine yönelik, "Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:18 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:18
        Samsun'da Yeşilay öğrenci velilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
        Yeşilay Samsun Şubesince öğrenci velilerine yönelik, "Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

        İlkadım Kılıçarslan Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde internet, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

        Katılımcılara bağımlılığın oluşum süreci, bağımlı bireylerin karşılaştığı zorluklar ve bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum gerçekleştirildi.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, çocukların bağımlılıklardan korunmasında ailelerin rolüne dikkati çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemi olduğunu söyledi.

        Bağımlılıklar hakkında bilgi veren Güneş, "2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle biz de velilerine yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Kişi bağımlı olduktan sonra nelerle karşılaşabilir, nasıl kurtulabilir, bunlarla ilgili bilgilendirici sunum yaptık. Çocuklarımızı korumak ve bilinçlendirmek için ailelerden başlamanın çok daha değerli olduğuna inanıyoruz." dedi.

        Kılıçarslan Ortaokulu Müdürü Erkan Gün ise bu tür programlara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, bundan dolayı Emre Güneş ve Yeşilay ekibine teşekkür etti.

        Okullarında 830 öğrenci bulunduğunu anlatan Gün, şunları kaydetti:

        "Risk bölgesindeyiz ancak bunu okulumuzda minimum seviyeye indirdik. Öğrencilerimizi sürekli takip etmemiz gerekiyor. Bu nedenle bağımlılıkla ilgili eğitimleri çok önemsiyoruz. Özellikle velilerden başlamayı ilk hedefimiz olarak görüyoruz. Velilerimizi bilinçlendirdiğimizde bunun çocuklara da yansıyacağını, zamanla bu tür alışkanlıkların azalacağını düşünüyoruz."

        Eğitimin sonunda katılımcılara bilgilendirici materyal verildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
