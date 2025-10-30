Samsun'da Yeşilay öğrenci velilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi

Yeşilay Samsun Şubesince öğrenci velilerine yönelik, "Bağımlılıklarla Mücadelede Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

İlkadım Kılıçarslan Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde internet, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılara bağımlılığın oluşum süreci, bağımlı bireylerin karşılaştığı zorluklar ve bağımlılıktan kurtulma yolları hakkında sunum gerçekleştirildi.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, çocukların bağımlılıklardan korunmasında ailelerin rolüne dikkati çekerek, toplumda farkındalık oluşturmanın önemi olduğunu söyledi.

Bağımlılıklar hakkında bilgi veren Güneş, "2025 yılının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından Aile Yılı ilan edilmesiyle biz de velilerine yönelik bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Kişi bağımlı olduktan sonra nelerle karşılaşabilir, nasıl kurtulabilir, bunlarla ilgili bilgilendirici sunum yaptık. Çocuklarımızı korumak ve bilinçlendirmek için ailelerden başlamanın çok daha değerli olduğuna inanıyoruz." dedi.