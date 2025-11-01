Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede yetiştiriciliği yapılan Engiz çileği üretimini artırmak ve üreticilere teknik destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede yetiştiriciliği yapılan Engiz çileği üretimini artırmak ve üreticilere teknik destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yapılıyor.

        Ayrıca üretim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla sahada uygulamalı eğitim gerçekleştiriliyor.

        İlçede yürütülen teknik destek ve yayım çalışmaları sayesinde önümüzdeki dönemde Engiz çileği üretim alanlarının genişlemesi hedefleniyor.

        19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarını desteklemek ve bölgesel tarımsal markaları güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor

        Benzer Haberler

        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        OMÜ'de yürütülen projeye TÜBİTAK'tan destek
        OMÜ'de yürütülen projeye TÜBİTAK'tan destek
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı