19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede yetiştiriciliği yapılan Engiz çileği üretimini artırmak ve üreticilere teknik destek sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çilek yetiştiriciliği yapan üreticilere bitki besleme, sulama, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yapılıyor.

Ayrıca üretim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla sahada uygulamalı eğitim gerçekleştiriliyor.

İlçede yürütülen teknik destek ve yayım çalışmaları sayesinde önümüzdeki dönemde Engiz çileği üretim alanlarının genişlemesi hedefleniyor.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bilinçli üretim yapmalarını desteklemek ve bölgesel tarımsal markaları güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürecek.