Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 5 gümrük kaçağı cep telefonu ile 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
