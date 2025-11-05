Samsun'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, kamu malına zarar verme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D'yi yakaladı.

