Samsun'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 12 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, kamu malına zarar verme ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
