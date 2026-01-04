Samsun'da kumar oynatılan iş yerinin sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı

İş yeri sorumlusu H.B. (27) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde, 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.