        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 04.01.2026 - 14:22
        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, E.G, D.A.C.Z, E.A.Y. ve K.E.A'nın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yaptıkları aramalarda 6 bin 909 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

