        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Belediyespor sahasında Lider Çankırıspor'u 2-1 yendi

        Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Ladik Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında lider Çankırıspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 18:16 Güncelleme: 04.01.2026 - 18:20
        Ladik Rahmi Güler Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Atakan Aygan yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Kemal Doğan ve Muhammed Sefa Görgülü üstlendi.

        Ladik Belediyespor, karşılaşmada Çankırıspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

        Karşılaşmayı tribünden izleyen Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal ve Ladik Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Karahan, maçın ardından futbolcuları ayakta alkışladı.

