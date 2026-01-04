Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hamsinin kilogramı 130-150 liradan satılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:45
        Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130-150 liradan satışa sunuluyor.

        Saathane Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları, bol balık çeşidiyle hareketlendi.

        Kentte balık alışverişinde önde gelen merkezde hamsi, kilogramı 130-150 liradan satılıyor.

        Tezgahlarda kilogram olarak levrek 450-500, çipura 200-400, somon 200-300, uskumru 150, alabalık 200, barbun 150-200, yayın 250, istavrit 100-120, çinekop 250 ve sazan 150 liradan satışa sunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

