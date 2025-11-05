Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da Türk Kızılay'dan özel öğrencilere moral ziyareti

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığınca Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:59 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da Türk Kızılay'dan özel öğrencilere moral ziyareti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanlığınca Nazmiye Osman Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi.

        Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kızılay Haftası dolayısıyla yaptıkları ziyarette öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

        Ziyarette Kızılay'ın merhamet, paylaşma ve dayanışma değerlerini pekiştiren çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kurtoğlu, "Kızılay olarak her zaman toplumun her kesimine dokunmaya, iyiliği ve dayanışmayı yaymaya devam edeceğiz. Etkinliğe katkı sağlayan okul idaresine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederim. Bu tür ziyaretler Kızılay'ın gönüllülük bilincini güçlendirmektedir." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Mahkeme kararıyla komşunun bir odasını kendi dairesine kattı
        Mahkeme kararıyla komşunun bir odasını kendi dairesine kattı
        Samsun'da otizmli çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
        Samsun'da otizmli çocuklar Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezdi
        Samsun Valisi Tavlı'dan Yeşilay'a ziyaret
        Samsun Valisi Tavlı'dan Yeşilay'a ziyaret
        Bafra Ovası'nda kurulan makinede çeltiğin randımanı tespit ediliyor
        Bafra Ovası'nda kurulan makinede çeltiğin randımanı tespit ediliyor
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak
        Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar güzelliklerine sincaplar eşlik ediyor
        Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar güzelliklerine sincaplar eşlik ediyor