Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 10:38 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

        İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki 1000 rakımlı Kızlan Yaylası ormanları, sonbahar aylarının gelmesiyle yeşilin yanı sıra sarı, kırmızı, turuncu gibi renklere büründü.

        Kızlan Yaylası ormanlarındaki renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

        Kızlan Yaylası'nda doğa gezisi yapan Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Ak Kırbaş, AA muhabirine, Kızlan Yaylası'nı ilk defa geçen yıl keşfettiğini belirterek "Yine sonbahardı, ilk geldiğimde buraya hayran olmuştum. Renkler, doğası, havası bile ayrı bir güzel. Daha sonra kışın da yazın da geldik. Her mevsimde ayrı güzeldi." dedi.

        Kızlan Yaylası'ndaki renk cümbüşüne hayran olduklarını dile getiren Kırbaş, "Burası çok güzel bir rota. Yürüyüş de piknik de yapabilirsiniz. İnanılmaz bir doğası var. Buraya gelen, ayrılmak istemeyecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü