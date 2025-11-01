Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü

Samsun'un Alaçam ilçesinde bulunan Kızlan Yaylası, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.

İlçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki 1000 rakımlı Kızlan Yaylası ormanları, sonbahar aylarının gelmesiyle yeşilin yanı sıra sarı, kırmızı, turuncu gibi renklere büründü.

Kızlan Yaylası ormanlarındaki renk cümbüşü, dronla görüntülendi.

Kızlan Yaylası'nda doğa gezisi yapan Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Ak Kırbaş, AA muhabirine, Kızlan Yaylası'nı ilk defa geçen yıl keşfettiğini belirterek "Yine sonbahardı, ilk geldiğimde buraya hayran olmuştum. Renkler, doğası, havası bile ayrı bir güzel. Daha sonra kışın da yazın da geldik. Her mevsimde ayrı güzeldi." dedi.

Kızlan Yaylası'ndaki renk cümbüşüne hayran olduklarını dile getiren Kırbaş, "Burası çok güzel bir rota. Yürüyüş de piknik de yapabilirsiniz. İnanılmaz bir doğası var. Buraya gelen, ayrılmak istemeyecek." ifadelerini kullandı.