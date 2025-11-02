Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri doğaya hakim oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 09:30 Güncelleme: 02.11.2025 - 09:30
        Samsun'daki Nebiyan Dağı sonbahar renklerine büründü
        Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan Dağı'nda güz renkleri doğaya hakim oldu.

        Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nda sonbaharın gelişiyle ağaçlar renk değiştirdi.

        Gürgenlerin yoğun olduğu 1224 rakımlı Nebiyan Dağı'nı fındık bahçeleri sararken, ağaçlardan dökülen yapraklar, yüzeyde sarı bir örtü oluşturdu.

        Birçok doğa sporuna da ev sahipliği yapan Nebiyan Dağı, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

        Bölgede sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Nebiyan, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

